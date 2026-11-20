Hochrechnung

So viel hätten Anleger mit einem frühen Iberdrola SA-Investment verdienen können.

Am 20.11.2021 wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10,09 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 99,108 Iberdrola SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.238,85 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 19.11.2026 auf 22,59 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 123,89 Prozent.

Zuletzt verbuchte Iberdrola SA einen Börsenwert von 147,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net