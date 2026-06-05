EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Inditex-Investition

So viel hätten Anleger mit einem frühen Inditex-Investment verdienen können.

Am 11.06.2016 wurde die Inditex-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Inditex-Anteile letztlich bei 28,91 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,459 Inditex-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 55,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190,31 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,31 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Inditex eine Börsenbewertung in Höhe von 173,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net