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Investmentbeispiel

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Inditex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
60.48 EUR 2.08 EUR 3.56 %
Charts | News | Analysen

Am 05.11.2025 wurde das Inditex-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inditex-Anteile an diesem Tag 47,94 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,086 Inditex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,20 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 04.11.2026 auf 59,06 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23,20 Prozent.

Inditex war somit zuletzt am Markt 174,81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets

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