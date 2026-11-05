EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Inditex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 05.11.2025 wurde das Inditex-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inditex-Anteile an diesem Tag 47,94 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,086 Inditex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,20 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 04.11.2026 auf 59,06 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23,20 Prozent.
Inditex war somit zuletzt am Markt 174,81 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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