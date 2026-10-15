EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ING Group-Performance im Blick

15.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ING Group gewesen.

Vor 10 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 88,613 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 30,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.665,49 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 2.665,49 EUR, was einer positiven Performance von 166,55 Prozent entspricht.

ING Group war somit zuletzt am Markt 84,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net