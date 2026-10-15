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ING Group-Performance im Blick

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ING Group gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
29.64 EUR -0.40 EUR -1.32 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 88,613 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 30,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.665,49 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 2.665,49 EUR, was einer positiven Performance von 166,55 Prozent entspricht.

ING Group war somit zuletzt am Markt 84,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 ING Group Buy UBS AG
08.10.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.

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