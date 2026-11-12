DAX 26.951 +1,1%ESt50 6.417 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 65.995 -1,0%Euro 1,1094 +0,0%Öl 92,8 +0,1%Gold 3.939 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentable ING Group-Investition?

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ING Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
30.08 EUR -0.26 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ING Group-Anteile bei 12,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 778,210 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23.470,82 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 11.11.2026 auf 30,16 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 134,71 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 84,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Aktuelle ING Group Aktie News

Werbung

ING Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ING Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 ING Group Buy UBS AG
30.10.26 ING Group Overweight Barclays Capital
29.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.