EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht

Rentable ING Group-Investition?

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in ING Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ING Group-Anteile bei 12,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 778,210 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23.470,82 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 11.11.2026 auf 30,16 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 134,71 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 84,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net