Performance unter der Lupe

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Investoren gebracht.

Das ING Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,655 ING Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,37 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 132,08 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 32,08 Prozent.

Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 83,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net