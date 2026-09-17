EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

17.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in ING Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurden ING Group -Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,359 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 31,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 298,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +198,88 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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