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Langfristige Performance

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ING Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
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Vor 10 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,359 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 31,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 298,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +198,88 Prozent.

Der Marktwert von ING Group betrug jüngst 89,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.09.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 ING Group Kaufen DZ BANK

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