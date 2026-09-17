EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in ING Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 10 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,359 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 31,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 298,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +198,88 Prozent.
Der Marktwert von ING Group betrug jüngst 89,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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