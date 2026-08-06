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EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren ING Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM Handel mit ING Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 85,455 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.640,57 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 12.08.2026 auf 30,90 EUR belief. Aus 1.000 EUR wurden somit 2.640,57 EUR, was einer positiven Performance von 164,06 Prozent entspricht.

ING Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 86,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 ING Group Kaufen DZ BANK
03.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 ING Group Buy UBS AG

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