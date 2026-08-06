EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren ING Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM Handel mit ING Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 85,455 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.640,57 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 12.08.2026 auf 30,90 EUR belief. Aus 1.000 EUR wurden somit 2.640,57 EUR, was einer positiven Performance von 164,06 Prozent entspricht.
ING Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 86,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ING Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Aktuelle ING Group Aktie News
ING Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ING Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG