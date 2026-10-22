EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Investoren gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das ING Group-Aktie via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Aktie betrug an diesem Tag 20,57 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 486,145 ING Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.499,27 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 21.10.2026 auf 29,83 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +44,99 Prozent.
Insgesamt war ING Group zuletzt 82,66 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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