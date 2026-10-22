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EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
28.90 EUR -0.82 EUR -2.76 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das ING Group-Aktie via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Aktie betrug an diesem Tag 20,57 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 486,145 ING Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.499,27 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 21.10.2026 auf 29,83 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +44,99 Prozent.

Insgesamt war ING Group zuletzt 82,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 ING Group Buy UBS AG
08.10.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.

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