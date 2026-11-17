Langfristige Performance

Anleger, die vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,86 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 101,471 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Aktien wären am 16.11.2026 1.731,10 EUR wert, da der Schlussstand 17,06 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,11 Prozent angewachsen.

Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 58,12 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net