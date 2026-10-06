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EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
66.44 EUR 1.82 EUR 2.82 %
Charts | News | Analysen

Am 06.10.2023 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie betrug an diesem Tag 49,45 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,022 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 133,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,28 Prozent.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 127,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
29.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
29.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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