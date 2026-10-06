EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.10.2023 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie betrug an diesem Tag 49,45 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,022 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 133,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,28 Prozent.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 127,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net