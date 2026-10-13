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Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage?

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
70.52 EUR 1.38 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,04 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,818 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.451,44 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 12.10.2026 auf 69,72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,14 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) betrug jüngst 135,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
08.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
08.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research

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