EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage?

13.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,04 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,818 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.451,44 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 12.10.2026 auf 69,72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,14 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) betrug jüngst 135,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net