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Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition?

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
66.36 EUR -0.84 EUR -1.25 %
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Heute vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52,38 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 190,913 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.794,96 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 17.08.2026 auf 67,02 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,95 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Börsenbewertung in Höhe von 135,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen DZ BANK
03.08.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
31.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG

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