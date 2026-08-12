EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52,38 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 190,913 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.794,96 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 17.08.2026 auf 67,02 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,95 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Börsenbewertung in Höhe von 135,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
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|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG