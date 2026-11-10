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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
75.82 EUR 0.60 EUR 0.80 %
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Heute vor 5 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,47 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 190,585 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 75,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.392,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,93 Prozent vermehrt.

Alle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 149,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.11.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen DZ BANK
03.11.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG

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