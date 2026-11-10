EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,47 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 190,585 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 75,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.392,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,93 Prozent vermehrt.
Alle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 149,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev