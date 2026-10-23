EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 682,20 EUR. Bei einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,147 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 139,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 954,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,90 Prozent angewachsen.
Alle Adyen BV Parts Sociales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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