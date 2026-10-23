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Lukratives Adyen BV Parts Sociales-Investment?

EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
948.60 EUR 9.60 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 682,20 EUR. Bei einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,147 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 139,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 954,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,90 Prozent angewachsen.

Alle Adyen BV Parts Sociales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Adyen B.V. Parts Sociales Aktie News

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.

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