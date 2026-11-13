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Lohnende Adyen BV Parts Sociales-Anlage?

EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Adyen BV Parts Sociales-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
854.70 EUR -5.70 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.416,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,071 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 868,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,29 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,71 Prozent.

Insgesamt war Adyen BV Parts Sociales zuletzt 27,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Adyen B.V. Parts Sociales Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
09.11.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG

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