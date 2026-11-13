EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Lohnende Adyen BV Parts Sociales-Anlage?

13.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Adyen BV Parts Sociales-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.416,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,071 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 868,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,29 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,71 Prozent.

Insgesamt war Adyen BV Parts Sociales zuletzt 27,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net