EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Frühes Investment

30.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales -Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 2.610,50 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Adyen BV Parts Sociales-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,383 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 312,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 815,90 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 68,75 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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