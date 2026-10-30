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EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
833.70 EUR 15.80 EUR 1.93 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 2.610,50 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Adyen BV Parts Sociales-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,383 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 312,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 815,90 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 68,75 Prozent.

Der Marktwert von Adyen BV Parts Sociales betrug jüngst 25,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Adyen B.V. Parts Sociales Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG
29.10.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen BV Parts Sociales Kaufen DZ BANK
28.10.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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