Adyen BV Parts Sociales-Investment im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adyen BV Parts Sociales-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Adyen BV Parts Sociales-Papier bei 1.038,20 EUR. Wer vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hat, hat nun 0,963 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 776,73 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 19.11.2026 auf 806,40 EUR belief. Mit einer Performance von -22,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 26,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net