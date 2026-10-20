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Lohnendes Ahold Delhaize (Ahold)-Investment?

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
32.48 EUR 0.33 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen

Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,77 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,601 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 117,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,61 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 117,43 EUR, was einer positiven Performance von 17,43 Prozent entspricht.

Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Aktuelle Ahold Delhaize (Ahold) Aktie News

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Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets

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