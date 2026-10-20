EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Investoren gebracht.
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Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,77 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,601 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 117,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,61 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 117,43 EUR, was einer positiven Performance von 17,43 Prozent entspricht.
Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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