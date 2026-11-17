EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie bei 29,71 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,659 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wären am 16.11.2026 1.202,96 EUR wert, da der Schlussstand 35,74 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 20,30 Prozent.
Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 30,61 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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