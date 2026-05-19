EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen via Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile bei 30,43 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,287 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 25.05.2026 120,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,62 EUR belief. Mit einer Performance von +20,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 32,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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