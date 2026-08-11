EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Performance im Blick

18.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.08.2023 wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier bei 30,54 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,275 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 103,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,68 Prozent.

Ahold Delhaize (Ahold) war somit zuletzt am Markt 28,04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net