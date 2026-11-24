Frühes Investment

Bei einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers betrug an diesem Tag 19,46 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 513,875 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.759,51 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 23.11.2026 auf 34,56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 29,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net