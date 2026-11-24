EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers betrug an diesem Tag 19,46 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 513,875 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.759,51 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 23.11.2026 auf 34,56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 29,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ahold Delhaize (Ahold)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ahold Delhaize (Ahold)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com