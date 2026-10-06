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Lohnender Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg?

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr verloren

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
31.40 EUR -0.02 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,73 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,794 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 905,85 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 05.10.2026 auf 31,46 EUR belief. Mit einer Performance von -9,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich jüngst auf 27,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Aktuelle Ahold Delhaize (Ahold) Aktie News

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research

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