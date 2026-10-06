EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr verloren

Lohnender Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg?

06.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,73 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,794 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 905,85 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 05.10.2026 auf 31,46 EUR belief. Mit einer Performance von -9,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich jüngst auf 27,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net