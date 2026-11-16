EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 1 Jahr wurde die arGEN-X-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 779,80 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,824 arGEN-X-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 11.264,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 878,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 12,64 Prozent mehr wert.
Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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