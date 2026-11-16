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arGEN-X-Anlage

EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
arGEN-X N.V.
874.80 EUR -5.00 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde die arGEN-X-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 779,80 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,824 arGEN-X-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 11.264,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 878,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 12,64 Prozent mehr wert.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
09.11.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
26.10.26 arGEN-X Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.