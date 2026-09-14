EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren verdient

arGEN-X-Investition

14.09.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen arGEN-X-Anteile an diesem Tag bei 15,15 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 EUR in die arGEN-X-Aktie investierten, hätten nun 660,066 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 563.564,36 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 11.09.2026 auf 853,80 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5.535,64 Prozent gesteigert.

arGEN-X erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net