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arGEN-X-Investition

EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
arGEN-X N.V.
844.20 EUR -7.00 EUR -0.82 %
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Vor 10 Jahren wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen arGEN-X-Anteile an diesem Tag bei 15,15 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 EUR in die arGEN-X-Aktie investierten, hätten nun 660,066 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 563.564,36 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 11.09.2026 auf 853,80 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5.535,64 Prozent gesteigert.

arGEN-X erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.09.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
03.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 arGEN-X Buy UBS AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets

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