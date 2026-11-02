EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen arGEN-X-Einstiegs gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das arGEN-X-Papier an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die arGEN-X-Aktie bei 272,90 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,366 arGEN-X-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (807,20 EUR), wäre das Investment nun 295,79 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 195,79 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 50,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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