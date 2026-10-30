EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
ASML NV-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 552,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, befänden sich nun 0,181 ASML NV-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.504,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 272,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 172,61 Prozent gesteigert.
ASML NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 579,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ASML