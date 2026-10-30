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ASML NV-Investition

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,439.40 EUR -33.60 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen

ASML NV-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 552,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, befänden sich nun 0,181 ASML NV-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.504,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 272,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 172,61 Prozent gesteigert.

ASML NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 579,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ASML

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ASML NV Analysen

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Datum Rating Analyst
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG

Information

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