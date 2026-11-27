EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie gebracht.
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Die ASML NV-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 628,60 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, befänden sich nun 1,591 ASML NV-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1.168,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.858,42 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,84 Prozent vermehrt.
ASML NV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 436,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: ASML