Investmentbeispiel

Vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.11.2025 wurde die ASML NV-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 889,80 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,112 ASML NV-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.288,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,77 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 144,77 EUR, was einer positiven Performance von 44,77 Prozent entspricht.

ASML NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 485,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net