EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASML NV-Aktien verdienen können.
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Die ASML NV-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das ASML NV-Papier an diesem Tag bei 887,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,265 ASML NV-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 15.991,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1.419,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,92 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 575,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: ASML