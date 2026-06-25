EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnendes ASML NV-Investment?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASML NV-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ASML NV-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 85,48 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,170 ASML NV-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.06.2026 1.864,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1.594,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.764,76 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV belief sich zuletzt auf 598,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net