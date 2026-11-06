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Lohnende ASML NV-Investition?

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in ASML NV-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,291.80 EUR 71.80 EUR 5.89 %
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Am 06.11.2021 wurden ASML NV-Anteile via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 737,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,357 ASML NV-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.695,84 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 05.11.2026 auf 1.250,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 69,58 Prozent vermehrt.

Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 515,54 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ASML

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Datum Rating Analyst
02.11.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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