EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Iberdrola SA gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Iberdrola SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,77 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 562,746 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 12.813,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,77 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,14 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Iberdrola SA eine Börsenbewertung in Höhe von 146,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images