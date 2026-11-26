Lohnende Inditex-Investition?

Vor Jahren in Inditex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Inditex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,40 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,087 Anteilen. Die gehaltenen Inditex-Aktien wären am 25.11.2026 177,37 EUR wert, da der Schlussstand 57,46 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,37 Prozent erhöht.

Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 181,60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net