Frühe Anlage

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Inditex-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,47 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hat, hat nun 328,192 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Inditex-Aktie auf 59,36 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.481,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +94,81 Prozent.

Inditex wurde am Markt mit 185,53 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net