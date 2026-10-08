EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inditex-Anteile an diesem Tag 48,07 EUR wert. Bei einem Inditex-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208,030 Inditex-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Inditex-Aktie auf 53,34 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.096,32 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,96 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 167,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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