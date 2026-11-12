EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

12.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Inditex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Inditex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 34,27 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,180 Inditex-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.753,14 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 11.11.2026 auf 60,08 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,31 Prozent.

Inditex war somit zuletzt am Markt 187,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net