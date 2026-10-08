EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren ING Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde die ING Group-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,911 ING Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 239,24 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 07.10.2026 auf 30,24 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +139,24 Prozent.
ING Group wurde am Markt mit 87,54 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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