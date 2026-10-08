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ING Group-Anlage

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren ING Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
29.16 EUR -0.89 EUR -2.96 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die ING Group-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,911 ING Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 239,24 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 07.10.2026 auf 30,24 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +139,24 Prozent.

ING Group wurde am Markt mit 87,54 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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12:11 ING Group Buy UBS AG
09:16 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.

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