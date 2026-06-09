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ING Group-Performance

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen

11.06.26 10:00 Uhr
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Investoren, die vor Jahren in ING Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
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Vor 3 Jahren wurde die ING Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ING Group-Papier bei 12,08 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82,754 ING Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ING Group-Aktie auf 25,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.072,99 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 107,30 Prozent gleich.

ING Group wurde am Markt mit 72,32 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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