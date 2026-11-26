EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ING Group-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,70 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,740 ING Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2.076,77 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 107,68 Prozent vermehrt.
ING Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ING Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com