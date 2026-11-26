Langfristige Performance

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ING Group-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,70 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,740 ING Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2.076,77 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 107,68 Prozent vermehrt.

ING Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net