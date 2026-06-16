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Nordea Bank Abp Registered-Investition im Blick

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen

23.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,61 EUR -0,22 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
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Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,38 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 106,621 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 16,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.792,84 EUR wert. Die Steigerung von 1.000 EUR zu 1.792,84 EUR entspricht einer Performance von +79,28 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 55,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
19.06.2026Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
14.05.2026Nordea Bank Abp Registered BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026Nordea Bank Abp Registered BuyDeutsche Bank AG
22.04.2026Nordea Bank Abp Registered BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Nordea Bank Abp Registered NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Nordea Bank Abp Registered NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Nordea Bank Abp Registered Equal WeightBarclays Capital
15.07.2024Nordea Bank Abp Registered HoldJefferies & Company Inc.
01.07.2024Nordea Bank Abp Registered HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightBarclays Capital
09.04.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightBarclays Capital
10.03.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightBarclays Capital
09.02.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightBarclays Capital

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