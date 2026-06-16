EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,38 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 106,621 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 16,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.792,84 EUR wert. Die Steigerung von 1.000 EUR zu 1.792,84 EUR entspricht einer Performance von +79,28 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 55,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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