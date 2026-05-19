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Nordea Bank Abp Registered-Anlage

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

26.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nordea Bank Abp Registered gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,75 EUR 0,43 EUR 2,64%
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Am 26.05.2021 wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,429 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 191,66 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 25.05.2026 auf 16,77 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,66 Prozent vermehrt.

Nordea Bank Abp Registered wurde am Markt mit 55,52 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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