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EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
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Heute vor 1 Jahr wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nordea Bank Abp Registered-Papier an diesem Tag 12,83 EUR wert. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 77,942 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (17,60 EUR), wäre das Investment nun 1.371,78 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,18 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Nordea Bank Abp Registered betrug jüngst 59,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.