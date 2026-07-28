EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Frühe Investition

04.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nordea Bank Abp Registered -Papier an der Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nordea Bank Abp Registered-Papier an diesem Tag 12,83 EUR wert. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 77,942 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (17,60 EUR), wäre das Investment nun 1.371,78 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,18 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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