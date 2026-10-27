EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nordea Bank Abp Registered-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 68,027 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.058,84 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 26.10.2026 auf 15,57 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,88 Prozent zugenommen.
Nordea Bank Abp Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,80 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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