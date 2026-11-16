EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingefahren

Rentable Prosus-Investition?

Vor Jahren in Prosus-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Prosus-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Prosus-Anteile bei 30,06 EUR. Bei einem Prosus-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 332,668 Prosus-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 35,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.872,92 EUR wert. Die Steigerung von 10.000 EUR zu 11.872,92 EUR entspricht einer Performance von +18,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Prosus belief sich zuletzt auf 77,96 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Prosus-Anteile an der Börse EAM war der 11.09.2019. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Prosus-Aktie auf 76,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net