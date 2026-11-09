EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr gekostet

Profitables Prosus-Investment?

09.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Prosus-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Prosus-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Prosus-Aktie 58,95 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Prosus-Aktie investiert, befänden sich nun 16,964 Prosus-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Prosus-Aktien wären am 06.11.2026 637,07 EUR wert, da der Schlussstand 37,56 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,29 Prozent.

Der Börsenwert von Prosus belief sich jüngst auf 82,03 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Damals wurde der erste Kurs der Prosus-Aktie bei 76,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net