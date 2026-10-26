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Lukrative Prosus-Investition?

EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Prosus-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
34.14 EUR 0.02 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Prosus-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 282,515 Prosus-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 34,17 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.653,52 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,46 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Prosus eine Börsenbewertung in Höhe von 74,64 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Prosus-Anteils auf 76,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Prosus Overweight Barclays Capital
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.

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