Prosus-Performance

Vor Jahren Prosus-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Prosus-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,926 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Prosus-Aktien wären am 20.11.2026 88,33 EUR wert, da der Schlussstand 30,19 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 11,67 Prozent.

Insgesamt war Prosus zuletzt 65,94 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Damals wurde der erste Kurs des Prosus-Papiers bei 76,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net