Euro-Wirtschaft bricht 12,1 Prozent ein - Beschäftigung fällt stark

Heute im Fokus

DAX gibt weiter nach -- Asiens Börsen mehrheitlich höher -- Aareal Bank verkauft Aareon-Anteil an Advent -- Varta profitiert weiter vom Boom bei kabellosen Kopfhörern -- CureVac, Hapag-Lloyd im Fokus

Gewinn der BayernLB bricht ein. EVOTEC-Aktie unter Druck nach Privatplatzierung mit Abschlag. Bundesregierung erwartet kräftiges Wachstum im Sommerquartal. Deutsche Euroshop: Ladenschließungen durch Corona belasten Ergebnis. easyJet verkauft Teil seiner Flugzeuge und least sie zurück. Klöckner & Co schreibt weiter Verluste. Home24 steigert Umsatz und hebt Prognosen an. HELLA rutscht tief in rote Zahlen.